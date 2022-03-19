За його словами, білоруські посли покинули Україну через "нестерпні умови роботи" – їм нібито погрожували фізичною розправою. Також у посольства були заблоковані всі фінансові рахунки.

До теми Плата за зраду: глава Держприкордонслужби передав своєму колезі з Білорусі 30 срібняків – відео

Також білоруський посол пожалівся, що при перетині україно-молдовського кордону в пункті пропуску Могилів-Подільський, дипломатів оглядали майже 20 годин. Зокрема особисті речі та машину Сокола повністю оглянули, включно зі зняттям обшивки.

Плата за зраду

Перед тим як дипломати покинули Україну, через них передали послання білоруським прикордонникам. Очільник української прикордонної служби передав голові білоруських прикордонників Анатолію Лаппо 30 срібняків як плату за зраду.

У відомстві наголосили, що це "вітання" зі зневагою. Ці "кошти" віддали послу Білорусі в Україні Андрію Соколу.

Нагадаємо, що Росія перед вторгнення в Україну теж відкликала своїх дипломатів за день до вторгнення. Тож евакуація білоруських дипломатів може свідчити про підготовку введення білоруських військ на територію України.

Якщо солдати складуть зброю – це будуть останні дні Лукашенка – Латушко: дивіться відео