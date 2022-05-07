Последняя пощечина Путину, – Пионтковский о подписании ленд-лиза 9 мая

7 мая 2022 , 20:00
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Из-за развязывания Россией полномасштабной войны США шаг за шагом поддерживают Украину. Последней "пощечиной" Владимиру Путину с американской стороны станет подписание ленд-лиза 9 мая.

Об этом 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский.

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Путин получит "пощечину"

После того, как Конгресс США проголосовал за ленд-лиз для Украины, многие удивлялись, почему Джо Байден не спешит его подписывать. Однако президент США решил это сделать в то время, когда Путин будет проводить парад в Москве с точностью до часа.

Это просто последняя пощечина Путину,
– подчеркнул Пионтковский.

Обратите внимание! Последний ленд-лиз применяли во время Второй мировой войны. Тогда США передавали оружие европейским странам, боровшимся против гитлеровской Германии.

Публицист также напомнил, что перед голосованием за ленд-лиз состоялся каскад событий, который также подтверждал поддержку Украины со стороны США. В частности, 25 апреля в Киев с визитом прибыли госсекретарь США Энтони Блинкен, а также глава Пентагона Ллойд Остин.

После этого важным событием стала встреча министров 40 стран на авиабазе Рамштайн в Германии. Они собрались 26 апреля, чтобы обсудить поддержку Украины в войне с Россией.

Ленд-лиз для Украины: что известно

  • Палата представителей Конгресса США 28 апреля проголосовала за ленд-лиз для Украины. Соответствующее решение было поддержано 417 голосами. Против него выступили 10 человек.
  • После этого документ должен быть подписан Джо Байденом. Стало известно, что президент США намерен это сделать 9 мая. Следует заметить, что эта дата является "особой" для России.
  • Закон предусматривает упрощенную процедуру передачи оружия другим государствам. Он предоставит президенту США расширенные полномочия по оборонной помощи Украине.
  • По словам Владимира Зеленского, программа ленд-лиза поможет Украине и всему свободному миру преодолеть идейных наследников нацистов, развязавших войну на украинской территории.
  • Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что предоставление ленд-лиза означает уверенность США в победе Украины над Россией.

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Автор: Тетяна Кійовська