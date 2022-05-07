Последняя пощечина Путину, – Пионтковский о подписании ленд-лиза 9 мая

Из-за развязывания Россией полномасштабной войны США шаг за шагом поддерживают Украину. Последней "пощечиной" Владимиру Путину с американской стороны станет подписание ленд-лиза 9 мая.

Об этом 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский.

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Путин получит "пощечину"

После того, как Конгресс США проголосовал за ленд-лиз для Украины, многие удивлялись, почему Джо Байден не спешит его подписывать. Однако президент США решил это сделать в то время, когда Путин будет проводить парад в Москве с точностью до часа.

Это просто последняя пощечина Путину,

– подчеркнул Пионтковский.

Последний ленд-лиз применяли во время Второй мировой войны. Тогда США передавали оружие европейским странам, боровшимся против гитлеровской Германии.

Публицист также напомнил, что перед голосованием за ленд-лиз состоялся каскад событий, который также подтверждал поддержку Украины со стороны США. В частности, 25 апреля в Киев с визитом прибыли госсекретарь США Энтони Блинкен, а также глава Пентагона Ллойд Остин.

После этого важным событием стала встреча министров 40 стран на авиабазе Рамштайн в Германии. Они собрались 26 апреля, чтобы обсудить поддержку Украины в войне с Россией.

Ленд-лиз для Украины: что известно

Палата представителей Конгресса США 28 апреля проголосовала за ленд-лиз для Украины. Соответствующее решение было поддержано 417 голосами. Против него выступили 10 человек.

После этого документ должен быть подписан Джо Байденом. Стало известно, что президент США намерен это сделать 9 мая. Следует заметить, что эта дата является "особой" для России.

Закон предусматривает упрощенную процедуру передачи оружия другим государствам. Он предоставит президенту США расширенные полномочия по оборонной помощи Украине.

По словам Владимира Зеленского, программа ленд-лиза поможет Украине и всему свободному миру преодолеть идейных наследников нацистов, развязавших войну на украинской территории.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что предоставление ленд-лиза означает уверенность США в победе Украины над Россией.

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