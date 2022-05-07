Последняя пощечина Путину, – Пионтковский о подписании ленд-лиза 9 мая
Из-за развязывания Россией полномасштабной войны США шаг за шагом поддерживают Украину. Последней "пощечиной" Владимиру Путину с американской стороны станет подписание ленд-лиза 9 мая.
Об этом 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский.
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Путин получит "пощечину"
После того, как Конгресс США проголосовал за ленд-лиз для Украины, многие удивлялись, почему Джо Байден не спешит его подписывать. Однако президент США решил это сделать в то время, когда Путин будет проводить парад в Москве с точностью до часа.
Это просто последняя пощечина Путину,
– подчеркнул Пионтковский.
Публицист также напомнил, что перед голосованием за ленд-лиз состоялся каскад событий, который также подтверждал поддержку Украины со стороны США. В частности, 25 апреля в Киев с визитом прибыли госсекретарь США Энтони Блинкен, а также глава Пентагона Ллойд Остин.
После этого важным событием стала встреча министров 40 стран на авиабазе Рамштайн в Германии. Они собрались 26 апреля, чтобы обсудить поддержку Украины в войне с Россией.
Ленд-лиз для Украины: что известно
- Палата представителей Конгресса США 28 апреля проголосовала за ленд-лиз для Украины. Соответствующее решение было поддержано 417 голосами. Против него выступили 10 человек.
- После этого документ должен быть подписан Джо Байденом. Стало известно, что президент США намерен это сделать 9 мая. Следует заметить, что эта дата является "особой" для России.
- Закон предусматривает упрощенную процедуру передачи оружия другим государствам. Он предоставит президенту США расширенные полномочия по оборонной помощи Украине.
- По словам Владимира Зеленского, программа ленд-лиза поможет Украине и всему свободному миру преодолеть идейных наследников нацистов, развязавших войну на украинской территории.
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что предоставление ленд-лиза означает уверенность США в победе Украины над Россией.
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