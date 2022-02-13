Последняя статистика COVID-вакцинации в Украине

Темпы вакцинации от коронавируса в Украине каждый раз падают на выходные. В частности, в субботу, 12 февраля, в Украине провели лишь 36 453 COVID-прививки.

В том числе первую дозу получили 10 363 человека, вторую дозу – 16 369 человек, дополнительную дозу – 300 человек, а бустерную дозу – 9 421 человек.

К теме Из-за спада тестирования COVID-статистика снизилась, но количество госпитализированных до сих пор высокое

Прививка проводилась 542 мобильными бригадами по иммунизации, в 2530 пунктах прививки и в 433 центрах вакцинации населения.

Темпы вакцинальной кампании в стране

Вакцинальная кампания от коронавируса в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. С тех пор в стране привили 15 572 036 человек. 15 572 034 из них получили первую дозу препарата, а 2 дозы – 14 949 233 человека.

Между тем, бустер сделали 563 038 украинцев, а дополнительную дозу только 23 653 человека. Всего в стране провели 31 107 958 прививок.

Какие препараты выбирали украинцы

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 919 830,

Coronavac – 4 971 694,

AstraZeneca – 1 638 117,

Moderna – 1 534 528,

Covishield (AstraZeneca) – 4 87 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Эффективность вакцин от коронавируса от разных производителей / Инфографика 24 канала