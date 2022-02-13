Зокрема першу дозу отримали 10 363 людини, другу дозу – 16 369 людей, додаткову дозу – 300 людей, а бустерну дозу – 9 421 людина.
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Щеплення проводилось 542 мобільними бригадами з імунізації, у 2 530 пунктах щеплення та у 433 центрах вакцинації населення.
Темпи вакцинальної кампанії в країні
Вакцинальна кампанія проти коронавірусу в Україні стартувала 24 лютого 2021 року. Відтоді в країні щепили 15 572 036 людей. 15 572 034 з них отримали першу дозу препарату, а 2 дози – 14 949 233 людини.
Тим часом бустер зробили 563 038 українців, а додаткову дозу лише 23 653 людини. Загалом в країні провели 31 107 958 щеплень.
Які препарати обирали українці
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 919 830,
- Coronavac – 4 971 694,
- AstraZeneca – 1 638 117,
- Moderna – 1 534 528,
- Covishield (AstraZeneca) – 4 87 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу