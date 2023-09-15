В Хмельницкой ОВА показали последствия падения обломков вражеских дронов, которыми враг пытался атаковать область.

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Обломки сбитого "шахеда" упали в одном из сел Хмельницкого района. Повреждены 12 домовладений, окна в котельной, 28 окон в школе и линии электропередач.

Последствия падения обломков дронов / Фото Хмельницкой ОВА

Как отметили в ОВА, уже начались ремонтные работы. Информации о пострадавших нет.

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