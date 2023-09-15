В Хмельницькій ОВА показали наслідки падіння уламків ворожих дронів, якими ворог намагався атакувати область.
Дивіться також Ігнат натякнув, що шукали росіяни під час атаки на Хмельниччину
Уламки збитого "Шахеда" впали в одному із сіл Хмельницького району. Пошкоджено 12 домоволодінь, вікна в котельні, 28 вікон в школі та лінії електропередач.
Наслідки падіння уламків дронів / Фото Хмельницької ОВА
Як зазначили в ОВА, вже почалися ремонтні роботи. Інформації про постраждалих немає.
Головне про атаку ворога
- 15 вересня зранку захисники знищили 17 з 17 ударних безпілотників типу "Шахед", які росіяни запустили у повітряний простір України. Усі вони по різних маршрутах рухалися у сторону Хмельницької області.
- У Повітряних силах зауважили, що Росія атакувала Україну ударними безпілотниками з південно-східного напрямку, зокрема з Приморсько-Ахтарського району.
- Після 06:00 в області повідомляли про роботу протиповітряної оборони на Хмельниччині.
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат припустив, що ймовірно, окупанти шукали українські бомбардувальники, які переносять далекобійні ракети Storm Shadow.