Основной удар – на родильное отделение
Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко. На месте атаки сейчас продолжают работать спасатели.
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По его словам, ночью 14 февраля враг обстрелял медицинское учреждение и дом в Селидово. Три человека погибли, в частности ребенок и беременная женщина, еще 12 ранены, из них четверо детей.
"Захватчики ударили по больнице около часа ночи. Основной удар был по родильному отделению. Всего в заведении в то время было почти 200 человек, десятки пациентов - в тяжелом состоянии. Их эвакуировали в другие медучреждения области", – отметил министр.
Последствия атаки
Прямым попаданием разрушены пятиэтажный дом и корпус больницы.
Последствия атаки по Селидовому / Фото Нацполиции
Спасли 6-месячного младенца
Спасателям удалось спасти шестимесячного ребенка. В то же время шесть человек, среди которых также есть ребенок, получили ранения.
Из родильного отделения спасли 6-месячного младенца / Фото МВД
Из-под завалов достали тела трех человек, среди них – ребенок 2015 года рождения.
Спасатели работали на месте атаки всю ночь / Фото МВД
В Офисе генерального прокурора сообщили, что фиксируют последствия российского террора, враг понесет ответственность за военные преступления.
По данным следствия, в ночь на 14 февраля войска России осуществили массированную ракетную атаку на город Селидово.
Последствия атаки россиян по Селидово / Фото Генпрокуратуры
"В 23:30 оккупанты нанесли удар по пятиэтажному жилому дому, в результате чего разрушен целый подъезд. Ранения различной степени тяжести получили 5 человек, среди которых трое детей 7, 12 и 16 лет. Также получил телесные повреждения 52-летний мужчина, который проходил мимо многоэтажки", – сказано в сообщении.
Пострадавшие с минно-взрывными травмами, переломами позвоночника, ушибами, осколочными ранениями доставлены в больницу.
Всего ночью российская армия выпустила по городу четыре ракеты, их тип устанавливается, уточнял ранее руководитель ОВА Филашкин.
Удар по 5-этажке
Ракета попала прямо под фундамент, часть 5-этажки полностью разрушена. Корреспондент Донбасс Реалии показал последствия обстрела Селидова.
Россияне попали в жилой дом: видео
В результате обстрела пятиэтажки получили травмы 6 гражданских, в том числе трое детей – 7-летний мальчик и две девочки 12 и 16 лет.
Радио Свобода со ссылкой на очевидцев пишет о мужчине, который упал с 5-го этажа вниз, его доставали из-под плит перекрытия.