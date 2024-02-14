Основний удар – на пологове відділення

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. На місці атаки наразі продовжують працювати рятувальники.

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За його словами, вночі 14 лютого ворог обстріляв медичний заклад та будинок у Селидовому. Троє людей загинули, зокрема дитина і вагітна жінка, ще 12 поранені, з них четверо дітей.

"Загарбники вдарили по лікарні близько першої ночі. Основний удар був по пологовому відділенні. Загалом у закладі на той час було майже 200 людей, десятки пацієнтів - у важкому стані. Їх евакуювали до інших медзакладів області", – зазначив міністр.

Наслідки атаки

Прямим влучанням зруйновано п'ятиповерховий будинок та корпус лікарні.

Увага! Окупанти вбили трьох пацієнтів – 8-річного хлопчика, його маму та вагітну 38-річну жінку, яка перебувала на збереженні.

Наслідки атаки по Селидовому / Фото Нацполіції

Врятували 6-місячне немовля

Рятувальникам вдалось врятувати шестимісячну дитину. Водночас шестеро людей, серед яких також є дитина, зазнали поранень.



З пологового відділення врятували 6-місячне немовля / Фото МВС

З-під завалів дістали тіла трьох людей, серед них – дитина 2015 року народження.

Рятувальники працювали на місці атаки усю ніч / Фото МВС

В Офісі генерального прокурора повідомили, що фіксують наслідки російського терору, ворог понесе відповідальність за воєнні злочини.

За даними слідства, у ніч на 14 лютого війська Росії здійснили масовану ракетну атаку на місто Селидове.

Наслідки атаки росіян по Селидовому / Фото Генпрокуратури

"О 23:30 окупанти завдали удару по п'ятиповерховому житловому будинку, внаслідок чого зруйновано цілий під’їзд. Поранень різного ступеня тяжкості зазнали 5 осіб, серед яких троє дітей 7, 12 й 16 років. Також дістав тілесні ушкодження 52-річний чоловік, який проходив повз багатоповерхівку", – сказано в повідомленні.

Потерпілих із мінно-вибуховими травмами, переламами хребта, забоями, осколковими пораненнями доставлено до лікарні.

Загалом вночі російська армія випустила по місту чотири ракети, їхній тип встановлюється, уточнював раніше керівник ОВА Філашкін.

Удар по 5-типоверхівці

Ракета потрапила прямо під фундамент, частина 5-поверхівки повністю зруйнована. Кореспондент Донбас Реалії показав наслідки обстрілу Селідова.

Росіяни влучили у житловий будинок: відео

Внаслідок обстрілу п’ятиповерхівки отримали травми 6 цивільних, зокрема троє дітей – 7-річний хлопчик і дві дівчинки 12 та 16 років.

Раді Свобода з посиланням на очевидців пише про чоловіка, який впав з 5-го поверху униз, його діставали з-під плит перекриття.