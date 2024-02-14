Основний удар – на пологове відділення
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. На місці атаки наразі продовжують працювати рятувальники.
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За його словами, вночі 14 лютого ворог обстріляв медичний заклад та будинок у Селидовому. Троє людей загинули, зокрема дитина і вагітна жінка, ще 12 поранені, з них четверо дітей.
"Загарбники вдарили по лікарні близько першої ночі. Основний удар був по пологовому відділенні. Загалом у закладі на той час було майже 200 людей, десятки пацієнтів - у важкому стані. Їх евакуювали до інших медзакладів області", – зазначив міністр.
Наслідки атаки
Прямим влучанням зруйновано п'ятиповерховий будинок та корпус лікарні.
Наслідки атаки по Селидовому / Фото Нацполіції
Врятували 6-місячне немовля
Рятувальникам вдалось врятувати шестимісячну дитину. Водночас шестеро людей, серед яких також є дитина, зазнали поранень.
З пологового відділення врятували 6-місячне немовля / Фото МВС
З-під завалів дістали тіла трьох людей, серед них – дитина 2015 року народження.
Рятувальники працювали на місці атаки усю ніч / Фото МВС
В Офісі генерального прокурора повідомили, що фіксують наслідки російського терору, ворог понесе відповідальність за воєнні злочини.
За даними слідства, у ніч на 14 лютого війська Росії здійснили масовану ракетну атаку на місто Селидове.
Наслідки атаки росіян по Селидовому / Фото Генпрокуратури
"О 23:30 окупанти завдали удару по п'ятиповерховому житловому будинку, внаслідок чого зруйновано цілий під’їзд. Поранень різного ступеня тяжкості зазнали 5 осіб, серед яких троє дітей 7, 12 й 16 років. Також дістав тілесні ушкодження 52-річний чоловік, який проходив повз багатоповерхівку", – сказано в повідомленні.
Потерпілих із мінно-вибуховими травмами, переламами хребта, забоями, осколковими пораненнями доставлено до лікарні.
Загалом вночі російська армія випустила по місту чотири ракети, їхній тип встановлюється, уточнював раніше керівник ОВА Філашкін.
Удар по 5-типоверхівці
Ракета потрапила прямо під фундамент, частина 5-поверхівки повністю зруйнована. Кореспондент Донбас Реалії показав наслідки обстрілу Селідова.
Росіяни влучили у житловий будинок: відео
Внаслідок обстрілу п’ятиповерхівки отримали травми 6 цивільних, зокрема троє дітей – 7-річний хлопчик і дві дівчинки 12 та 16 років.
Раді Свобода з посиланням на очевидців пише про чоловіка, який впав з 5-го поверху униз, його діставали з-під плит перекриття.