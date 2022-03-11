Последствия авиаудара по Днепру: в ГСЧС показали фото разрушений

Российские оккупанты около 06: 10 11 марта нанесли по Днепру 3 авиаудара. Погиб один человек.

Пресс-служба ГСЧС сообщила, что враг, в частности, попал вблизи детского сада и многоквартирного жилого дома. Также оккупанты попали в двухэтажную обувную фабрику.

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11 марта около 06:10 в городе Днепр произошло три авиаудара по городу. Один человек погиб,

- говорится в сообщении.

Впоследствии спасатели рассказали, что в 09:29 пожар на обувной фабрике удалось ликвидировать.

Последствия авиаудара по Днепру / Фото ГСЧС

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