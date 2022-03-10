Последствия авиаудара российских войск в Житомире: жуткие фото

К сожалению, оккупанты все чаще обстреливают мирное население. Так, 9 марта, российские войска нанесли авиаудар по Житомиру. В сети уже показали его последствия.

Вечером, 9 марта, вражеские войска снова бомбили Житомир. Один из снарядов попал в жилой дом, а также в местную котельную.

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Авиаудар оккупантов разрушил до основания дом

На появившихся в сети фотографиях можно увидеть последствия авиаудара. Оккупанты разрушили до основания дом местной пожилой жительницы. Дом, расположенный по соседству, получил немалые повреждения.

Смотрите последствия разрушений в результате бомбардировки Житомира:

Мэр города Сергей Сухомлин отметил, что котельная, которую также повредил вражеский снаряд, обеспечивала теплом около 30% Житомира.

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