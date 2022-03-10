Последствия авиаудара российских войск в Житомире: жуткие фото
Источник:телеграм-канал "Суспільне Житомир"
К сожалению, оккупанты все чаще обстреливают мирное население. Так, 9 марта, российские войска нанесли авиаудар по Житомиру. В сети уже показали его последствия.
Вечером, 9 марта, вражеские войска снова бомбили Житомир. Один из снарядов попал в жилой дом, а также в местную котельную.
Читайте также Оккупанты из танка выстрелили в автомобиль медика-волонтера, который вез лекарства в Житомир
Авиаудар оккупантов разрушил до основания дом
На появившихся в сети фотографиях можно увидеть последствия авиаудара. Оккупанты разрушили до основания дом местной пожилой жительницы. Дом, расположенный по соседству, получил немалые повреждения.
Смотрите последствия разрушений в результате бомбардировки Житомира:
Мэр города Сергей Сухомлин отметил, что котельная, которую также повредил вражеский снаряд, обеспечивала теплом около 30% Житомира.
Это интересно – Спасатели показали, как обезвреживают авиабомбу – смотрите видео:
Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!