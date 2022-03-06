Последствия циничных обстрелов в Харьковской области: фото и видео разрушенных домов

Российские оккупанты продолжают обстреливать Харьков с помощью авиации. Больше всего страдают жилые дома и мирные жители. 24 канал сделал фото последствий вражеских обстрелов в Харьковской области.

Уже 10 дней подряд оккупанты обстреливают Харьков и ближние села.

К теме Оккупанты обстреляли из "Града" институт в Харькове, где размещена опытная ядерная установка

Они бомбят жилые дома. Часто после обстрела там еще начинается пожар. Поэтому дома местных на Харьковщине в результате становятся похожими на руины.

Журналистка 24 канала посетила Рогань и показала сгоревшие после обстрела частные дома.

Разрушенные обстрелами дома в Рогане на харьковщине: видео 24 канала

По ее словам, школа спереди уцелела, но сзади – разбитые окна. Некоторые частные дома в Рогане вообще не уцелели. Однако в Салтовке ситуация еще хуже.

Разрушенные дома на Харьковщине / Фото Анны Черненко / 24 канал

Кроме жилых домов, разрушены разные учреждения. Да, 6 марта оккупанты разбомбили часть зданий государственного учреждения "Холодногорская исправительная колония №18". Сейчас там только руины.

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!