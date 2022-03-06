Вже 10 днів поспіль окупанти обстрілюють Харків та ближні села.

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Вони бомбардують житлові будинки. Часто після обстрілу там ще починається пожежа. Тож, будинки місцевих на Харківщині в результаті стають схожими на руїни.

​Журналістка 24 каналу відвідала Рогань та показала згорілі після обстрілу приватні будинки.

Зруйновані обстрілами будинки в Рогані на харківщині: відео 24 каналу



За її словами, школа спереду вціліла, але ззаду – потрощені вікна. Деякі приватні будинки в Рогані взагалі не вціліли. Проте у Салтівці ситуаця ще гірша.

Зруйновані будинки на Харківщині / Фото Анни Черненко / 24 канал



Окрім житлових будинків, руйнацій зазнають у різні установи. Так, 6 березня окупанти розбомбили частину будівель державної установи "Холодногірська виправна колонія №18". Зараз там – лише руїни.