Вже 10 днів поспіль окупанти обстрілюють Харків та ближні села.
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Вони бомбардують житлові будинки. Часто після обстрілу там ще починається пожежа. Тож, будинки місцевих на Харківщині в результаті стають схожими на руїни.
Журналістка 24 каналу відвідала Рогань та показала згорілі після обстрілу приватні будинки.
Зруйновані обстрілами будинки в Рогані на харківщині: відео 24 каналу
За її словами, школа спереду вціліла, але ззаду – потрощені вікна. Деякі приватні будинки в Рогані взагалі не вціліли. Проте у Салтівці ситуаця ще гірша.
Зруйновані будинки на Харківщині / Фото Анни Черненко / 24 канал
Окрім житлових будинків, руйнацій зазнають у різні установи. Так, 6 березня окупанти розбомбили частину будівель державної установи "Холодногірська виправна колонія №18". Зараз там – лише руїни.
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