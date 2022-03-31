Последствия для России катастрофические, – Подоляк об уголовных делах против оккупантов

Офис генпрокурора Украины открыл уже 3457 уголовных дел против российских военных. Они касаются статьи о нарушении законов и обычаев войны.

Россияне совершают в Украине немыслимые зверства. За это они будут отвечать перед законом.

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Все самое тяжелое – убийства граждан, массовое насилие, издевательства над детьми, пытки. Последствия для России – катастрофические во всех юрисдикциях,

– подчеркнул советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

Он добавил, что все эти факты уже задокументированы.

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