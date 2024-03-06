Правозащитник Эскендер Бариев озвучил 24 Каналу мнение, что индикатором успешности этого удара будут проблемы с топливом у россиян в Крыму. Между тем, стало известно, где именно "булькнул" корабль "Сергей Котов".
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Мощный "хлопок" в Феодосии
Бариев рассказал, что насколько известно, в Феодосийском регионе было 5 взрывов. По предварительным данным, 4 взрыва были эффективными, то есть, результативными. По предварительным данным, есть повреждения в резервуаре и нарушение нефтепровода.
Я думаю, что в ближайшее время, ближайшие дни мы увидим, возможно, проблемы с топливом, с нефтепродуктами. В первую очередь с топливом.
– отметил правозащитник.
Топливо для оккупантов
По его словам, если так произойдет, то можно будет говорить, что это важный индикатор, который будет демонстрировать, что удар по резервуарам и нефтепроводам был очень мощным
"Топливо и дизельное топливо для оккупантов очень важное, потому что они его перевозят на выполнение можно сказать "СВО". То есть, на войну против Украины", – подчеркнул Бариев.
Взрывы в Крыму: последние новости
- В Феодосии был уничтожен нефтепровод оккупантов. Это последствия взрывов, раздававшихся на полуострове Крым в ночь на 3 марта.
- В России жаловались на ракетную атаку по авиабазе в Гвардейском. Сетовали еще и на то, что в результате атаки есть раненые оккупанты.
- ГУР раскрыли детали операции по атаке на корабль "Сергей Котов". Удар по кораблю был нанесен морским дроном.