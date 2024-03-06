Правозащитник Эскендер Бариев озвучил 24 Каналу мнение, что индикатором успешности этого удара будут проблемы с топливом у россиян в Крыму. Между тем, стало известно, где именно "булькнул" корабль "Сергей Котов".

К теме Дом, который оккупировали первым․ Истории крымчанок, жизнь которых навсегда изменилась 10 лет назад

Мощный "хлопок" в Феодосии

Бариев рассказал, что насколько известно, в Феодосийском регионе было 5 взрывов. По предварительным данным, 4 взрыва были эффективными, то есть, результативными. По предварительным данным, есть повреждения в резервуаре и нарушение нефтепровода.

Я думаю, что в ближайшее время, ближайшие дни мы увидим, возможно, проблемы с топливом, с нефтепродуктами. В первую очередь с топливом.

– отметил правозащитник.

Топливо для оккупантов

По его словам, если так произойдет, то можно будет говорить, что это важный индикатор, который будет демонстрировать, что удар по резервуарам и нефтепроводам был очень мощным

"Топливо и дизельное топливо для оккупантов очень важное, потому что они его перевозят на выполнение можно сказать "СВО". То есть, на войну против Украины", – подчеркнул Бариев.

Взрывы в Крыму: последние новости