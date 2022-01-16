В МТСБУ говорят, что соответствующее заявление передали специальным государственным органам по борьбе с киберпреступностью. Именно они проводят расследование
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Работу сервисов планируют завершить в кратчайшие сроки
Сейчас выполняются работы по возобновлению работы сервисов МТСБУ, которые планируется завершить в кратчайшие сроки,
– говорится в сообщении компании.
Именно из-за технических работ в приложении "Дия" страховые полисы недоступны. Проблема, уверяют в Минцифре, решается. Также в профильном ведомстве успокоили украинцев, что их данные в безопасности.
Пока нельзя приобрести Автогражданку
Сейчас тоже нельзя приобрести автогражданку в электронном виде, пишет "Экономическая правда". Это из-за тех же проблем с МТСБУ – технических трудностей с оформлением полиса.
Сейчас полисы "Зеленой карты" и гражданку пограничники проверяют визуально – в соответствии с утвержденными образцами.
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Кратко о глобальной кибератаке:
- Масштабную атаку на правительственные сайты провели в ночь с 13 на 14 января.
- Пострадали десятки веб-ресурсов.
- Среди "взломанных" сайтов – Кабмин, Минздрав, ГСЧС, МИД и другие.
- Хакеры разместили сообщения на трех языках с угрозами для украинцев.
- В Минцифре сообщили, что за атакой стоит Россия.
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