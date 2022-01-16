У МТСБУ кажуть, що відповідну заяву передали спеціальним державним органам з боротьби з кіберзлочинністю. Саме вони проводять розслідування
До теми Кібератака на Україну може бути підготовкою до широкомасштабної агресії, – Більдт
Роботу сервісів планують завершити в найкоротші терміни
Зараз виконуються роботи з відновлення роботи сервісів МТСБУ, які планується завершити в найкоротші терміни,
– мовиться у повідомленні компанії.
Саме через технічні роботи у застосунку "Дія" страхові поліси недоступні. Проблема, запевняють у Мінцифри, вирішується. Також у профільному відомстві заспокоїли українців, що їхні дані у безпеці.
Поки не можна придбати Автоцивілку
Наразі теж не можна придбати Автоцивілку в електронному вигляді, пише "Економічна правда". Це через ті самі проблеми з МТСБУ – технічні труднощі з оформленням полісу.
Зараз поліси "Зеленої картки" та цивілку прикордонники перевіряють візуально – відповідно до затверджених зразків.
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Коротко про глобальну кібератаку:
- Масштабну атаку на урядові сайти провели у ніч з 13 на 14 січня.
- Постраждали десятки вебресурсів.
- Серед "зламаних" сайтів – Кабмін, МОЗ, ДСНС, МЗС та інші.
- Хакери розмістили повідомлення трьома мовами з погрозами для українців.
- У Мінцифри повідомили, що за атакою стоїть Росія.
Більше про масштабну атаку у "Такі справи":