"Меня привалило на кровати, слышу –сын кричит": как харьковчане спасались от массированной атаки БпЛА

В Харькове после обстрела повреждены гражданские предприятия и 85 частных и многоквартирных домов. К врачам обратились 47 человек, из них несколько в тяжелом состоянии.

Среди тех, кто нуждался в помощи после ночной атаки на Харьков, – беременная женщина и двое детей. Об этом сообщила журналистка 24 Канала Анна Черненко. Под обстрел попала семья военных.

Смотрите также Людей выносили, пока горела крыша: ужасные подробности из Харькова после удара России по медучреждению

Станислав находился дома на лечении и реабилитации, поэтому был возле его многоэтажного дома во время удара.

Удар – и все. Жена вовремя отошла, а на меня все упало. Квартира разрушена, две машины уничтожены. Но мы – семья военных, к такому готовы. Балкон вылетел и оказался на кухне. Стены с той стороны нет, аж треснула стена в комнате,

– рассказал Станислав.

Жительница трехэтажного дома Татьяна рассказала, что, когда произошло попадание, испугалась за сына. Их квартира подверглась прямому попаданию, от третьего этажа почти ничего не осталось. Погиб их пес.

Еле поднялась – меня привалило на кровати. Слышу – сын кричит. Испугалась, думала, с ним что-то случилось, потому что он был на третьем этаже, я – на втором. Он кричит: "Мам, ты жива?" Я ответила: "Да, а ты?",

– рассказала Татьяна.

Супруги вместе с сыном спасались за считанные секунды и пытались потушить пожар, что было чрезвычайно сложно из-за горючих материалов с беспилотника. Ночью их временно поселили в гостинице. Вопрос дальнейшего проживания еще решают.

Последствия попадания в 3-этажный дом/Фото 24 Канала

Именно этот дом – один из самых разрушенных. Вокруг дома также значительные повреждения. Пострадавшим врачи оказывают помощь.

В частном секторе повреждено много домов. В частности, в одном из них после попадания беспилотника образовалась глубокая воронка. На этом месте стояла машина владельцев, которую взрывная волна разорвала на части, разбросав обломки по соседним дворам. Взрыв также повредил ворота и вызвал пожар.

Многоэтажка Харькова, которая пострадала от российского обстрела/Фото 24 Канала

Среди 47 пострадавших несколько человек находятся в тяжелом состоянии – им оказывается необходимая медицинская помощь. На местах попаданий продолжаются работы по эвакуации людей и помощи тем, кто остался без крыши над головой. Несколько семей действительно потеряли жилье.