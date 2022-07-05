Повреждены более 20 крыш, несколько улиц без света: последствия непогоды во Львове

Во Львове 5 июля бушевала непогода. В результате ливня и мощного ветра повредились крыши на 20 домах, а несколько улиц остались без электроэнергии.

Коммунальщики уже работают над ликвидацией последствий непогоды. Мэр Львова Андрей Садовый призвал горожан оперативно сообщать о подтоплении укрытий и других повреждениях на Горячую линию города 15-80.

Львов накрыла мощная гроза с градом: фото и видео затопленных улиц

Непогода повредила крыши более 20 домов

Садовый рассказал, что во Львове продолжается ликвидация последствий мощного ливня, который накрыл город 5 июля. Коммунальные службы работают в усиленном режиме.

Работа общественного транспорта возобновлена. Мы продолжаем движение автобусов, трамваев и троллейбусов до 23:00. Чтобы все, кто остался на работе, могли нормально добраться домой,

– добавил городской глава.

Мэр подчеркнул, что перевозчики, транспорт которых не вернется на маршруты, 6 июля получат штрафные санкции. Кроме того, с ними могут расторгнуть соглашения.

"В городе повреждено более 20 крыш в жилых домах. Ведутся аварийные работы", – отметил Садовый.

Также на нескольких улицах города нет электроэнергии. По словам мэра, эту проблему уже ликвидируют аварийные бригады.

Смотрите фото ликвидации последствий непогоды во Львове / Фото Анастасии Хоменко

Заметьте Садовый в Лугано расскажет о роли Львова в победе и создании экосистемы "Несокрушимые"

Вода сорвала бетонные плиты на Торфяной

Также Садовый рассказал о затоплении улицы Торфяной. По его словам, коллектор не справился с избыточным количеством воды.

"Напор сорвал 3 бетонные плиты, весом более 6 тонн. Сейчас участок ограждает аварийная служба. Также уже начали очищать окружающую территорию от ила", – отметил мэр.

Он добавил, что решение по этой постоянной проблеме есть. Город планирует построить дублирующий коллектор, который сможет полностью заменить старый и выдерживать будущие нагрузки.

"Мы уже раньше наработали технико-экономическое обоснование. Далее нужно заказать изготовление проекта и начать работу. Но есть одно но. Приблизительная стоимость этих работ – 250 миллионов гривен", – добавил городской глава.

Садовый рассказал, что найти деньги на строительство этого коллектора – сложный вопрос, поскольку в настоящее время городские власти не могут производить значительные капитальные расходы. Однако как реализовать эти планы обязательно решат. В частности, этот вопрос будет рассмотрен на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое состоится 6 июля.

Мэр рассказал, что во Львове будут строить жилье исключительно по израильскому опыту: видео