Последствия непредсказуемы, – глава "Энергоатома" о полном обесточении ЧАЭС

Из-за вражеских обстрелов Чернобыльская АЭС осталась полностью обесточена. Хранилища отработанного топлива ЧАЭС без электричества остались без охлаждения.

Пока там работают дизельные генераторы, однако неизвестно, сколько времени они смогут проработать. Об этом в эфире 24 канала рассказал Петр Котин, глава ГП НАЭК "Энергоатом".

"Эта ситуация очень опасна", – подчеркнул он.

Это также угрожает другому объекту, расположенному в Чернобыльской зоне – Запорожской АЭС. По состоянию на 9 марта из четырех линий электроснабжения враг уничтожил уже две.

По его словам, если будут повреждены оставшиеся 2 линии – станция перейдет в режим полного обесточивания.

Тогда последствия будут совершенно непредсказуемы. Там очень много ядерного материала, который сейчас очень горячий и который нужно постоянно охлаждать через поставки электричества насосом,

– подчеркнул Котин.

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