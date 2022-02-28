Последствия обстрела Песочина на Харьковщине: местные сняли видео

В ночь на 28 февраля оккупанты обстреляли поселок Песочин в Харьковской области. Очевидцы сняли видео, где видны поврежденные дома и асфальт.

Россия продолжает свое циничное наступление на Украину уже 5-й день. Оккупанты ведут огонь по жилым районам многих городов Украины, в частности на Харьковщине.

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На записи, которую сняли очевидцы, виден сорванный асфальт, обстрелянные окна домов. На видео слышно, как местные говорят, что оккупанты начинают стрелять в лесу неподалеку Песочина. Люди призывают прятать женщин и детей.

Оккупанты обстреляли Песочин: видео последствий

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