"Мир ищет альтернативу": политолог рассказал о последствиях манипуляций со Starlink в США

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов в эфире 24 Канала рассказал, что полностью отключить Starlink невозможно из-за коммерческого контракта с Польшей. Однако в США нашли способ искусственно тормозить работу системы, что вызвало волну возмущения в американском обществе. Из-за этого Белый дом и Илон Маск начали перекладывать ответственность друг на друга.

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Как решения США влияют на мировой рынок

По словам эксперта, более 70% граждан США поддерживают Украину, поэтому политические манипуляции со связью выглядят как прямой удар по национальной безопасности союзников. Последствия таких действий уже ощутимы в глобальном масштабе.

Америка не может считаться надежным союзником, если по политическим причинам может принимать такие решения, которые напрямую влияют на ситуацию с национальной безопасностью. И поэтому сейчас, к сожалению, складывается ситуация, что американское руководство фактически разрушает то лидерство, которое формировалось на протяжении десятилетий– отметил Александр Леонов.

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Из-за этого Канада уже объявила об отказе от Starlink, а страны Европы, в том числе Франция, Великобритания и Финляндия, активно ищут альтернативы, такие как спутниковая система Eutelsat. О разработке собственных региональных сетей заговорили также Япония и Южная Корея. Кроме того, подобная политика наносит ущерб американским оборонным корпорациям и провоцирует раскол в самой Республиканской партии.