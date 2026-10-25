"Світ шукає альтернативи": політолог розповів про наслідки маніпуляцій зі Starlink у США

Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов в ефірі 24 Каналу розповів, що повністю вимкнути Starlink неможливо через комерційний контракт із Польщею. Однак у США знайшли спосіб штучно гальмувати роботу системи, що викликало хвилю обурення в американському суспільстві. Через це Білий дім та Ілон Маск почали перекладати відповідальність один на одного.

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Як рішення США впливають на світовий ринок

За словами експерта, понад 70% громадян США підтримують Україну, тому політичні маніпуляції зі зв'язком виглядають як прямий удар по національній безпеці союзників. Наслідки таких дій уже відчутні у глобальному масштабі.

Америка не може вважатися надійним союзником, якщо може з політичних причин приймати такі рішення, які прямо впливають на ситуацію з національною безпекою. І тому зараз, на жаль, відбувається так, що американське керівництво фактично руйнує те лідерство, яке формувалося протягом десятиліть– зазначив Олександр Леонов.

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Через це Канада вже оголосила про відмову від Starlink, а країни Європи, серед яких Франція, Велика Британія та Фінляндія, активно шукають альтернативи на кшталт супутникової системи Eutelsat.

Про розробку власних регіональних мереж заговорили також Японія та Південна Корея. Крім того, подібна політика завдає збитків американським оборонним корпораціям і провокує розкол у самій Республіканській партії.