Десятки разбитых домов и погибшие жители: последствия оползня в Японии

В Японии 3 июля из-за сильных ливней произошел мощный оползень. В городе Атами, где произошла трагедия, уже нашли тела двух человек, еще около 20 – пропали без вести. Разрушены 80 домов.

Оползень сошел с гор в префектуре Сидзуока. Ситуацию осложняют непрекращающиеся дожди. Поэтому спасатели вынуждены прервать поисковые работы. В целом на месте ополозня работают около 200 человек – не только спасатели, но и военные и полиция.

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В префектуре выпала месячная норма осадков

По предварительной оценке, стихийное бедствие могло повредить до 3 сотен домов. С десяток из них – полностью смыло.

Поток воды до сих пор не останавливается

По подсчетам метеорологов, в Сидзуоке выпало 550 миллиметров осадков за несколько дней – а это больше, чем месячная норма. Съемки с беспилотников свидетельствуют, что поток воды до сих пор не прекращается и оползни могут возникнуть снова.

Власти объявили предупреждение об опасности для около 20 тысяч домохозяйств.

Смотрите жуткие фото с места оползня / Фото из твиттера: