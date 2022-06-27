Последствия ракетных ударов по Одесской области: пострадали дети-близнецы, разрушены 60 домов

Оккупанты продолжают терроризировать местное население ракетными обстрелами. Очередной произошел в ночь на 27 июня в Одесской области.

Как сообщил начальник Одесской районной военной администрации Юрий Крук, в результате обстрела более 60 домов больше не пригодны для проживания.

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По его словам, также разрушения получила инфраструктура одного из населенных пунктов Одесской области. Коммунальные службы активно работают над восстановлением газоснабжения и электричества.

По информации Одесской областной прокуратуры, почти 65 домов в общей сложности получили повреждения, 4 из них уничтожены огнем.

8 мирных жителей получили множественные ранения, из которых двое детей – 3-х летние близнецы. Информация о других пострадавших уточняется. Погибших нет,

– сообщили в пресс-службе ведомства.

В Офисе генпрокурора добавили, что какие-либо военные объекты рядом отсутствуют. Обстрел был произведен крылатой ракетой Х-22. По факту обстрела прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Последствия ракетных ударов по Одесской области / Фото Суспильного

Что известно о пострадавших

Представитель главы Одесской ОВА Сергей Братчук ранее сообщил, что ранения получили 8 человек. Их тела посекло от удара. После оказания медицинской помощи на месте, госпитализация раненым не понадобилась.

Кроме того, на месте происшествия произошел пожар. В ликвидации последствий ракетного удара приняли участие 3 единицы техники ГСЧС, а также 12 спасателей. По состоянию на утро пожар на площади около 500 квадратных метров удалось полностью ликвидировать.

Вооруженные силы России за 4 месяца войны атаковали Одесскую область 70 ракетами. Оккупанты нанесли разрушения гражданской инфраструктуре и унесли жизни нескольких жителей Одесской области.

Представитель Одесской областной военной администрации опубликовал данные прокуратуры области. Согласно им, задокументировано 42 случая обстрелов российскими военными, из них 33 – ракетным оружием. К сожалению, в результате ракетных ударов в Одесской области погибли 10 мирных людей, среди которых один ребенок. Еще 29 человек получили ранения из-за обстрелов.

А 26 июня российские захватчики беспощадно обстреляли киевскую многоэтажку. По состоянию на утро 27 июня 4 пострадавших от вражеского удара находятся в больнице, 1 человек погиб. Состояние раненой девочки – удовлетворительное и стабильное. Врачи утверждают, что ее здоровью ничего не угрожает.

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