Последствия российской оккупации: фото из освобожденного села Русская Лозовая в Харьковской области

Вооруженные Силы Украины освободили от врагов Русскую Лозовую на Харьковщине. Власти района показали, как выглядит село после российской оккупации.

Соответствующие кадры разместили на сайте Дергачевского городского совета. В то же время прокуратура области и СБУ уже собирают показания людей о преступлениях России.

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Власти показали, как выглядит село после освобождения от оккупации

В Дергачевском городском совете показали разрушения села Русская Лозовая, которые остались после освобождения от "русского мира". Оккупанты традиционно только уничтожают, жгут и оскверняют все, куда ступает их нога.

Оккупанты повредили инфраструктуру села за время оккупации / Фото Дергачевского городского совета

Прокуратура фиксирует преступления российских врагов

Харьковская прокуратура и СБУ начали проводить ряд процессуальных действий с эвакуированными жителями освобожденного от российских оккупантов села Русская Лозовая,

– сообщили в прокуратуре.

Там объяснили, что от людей уже удалось получить ряд свидетельств о преступных действиях российских военнослужащих по поводу мирных жителей при оккупации населенного пункта.

Полученные доказательства используются для подтверждения вины российских захватчиков.

Россияне трижды обстреляли Харьков

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что оккупанты в течение 30 апреля трижды обстреляли Харьков.

Били из артиллерии и реактивных систем залпового огня. В результате пострадали Салтовка, Пятихатки, а также район аэропорта Харькова. Кроме того, известно что:

пожарные ликвидировали 15 возгораний, возникших из-за обстрелов. В частности, в Немышлянском районе города, а также Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах области;

пострадал один человек – в Балаклее;

оккупанты уменьшили интенсивность обстрелов. Все потому, что ВСУ освобождают населенные пункты Харьковщины от оккупации. Освобождают в том числе и те, откуда россияне обстреливали жилые кварталы областного центра.

Однако власти призывают, что не стоит терять бдительность, ведь 1 мая оккупанты продолжали обстреливать город. В частности, утром били в Дергачевской общине. Там один человек ранен.

В этот же день враг из артиллерии обстрелял авто в Харьковской области. Там было 3 человека. Одна женщина погибла.

В ночь на 2 мая в Харькове слышали мощный взрыв на севере города. Ранее власти просили людей не выходить из укрытий, несмотря на отбой воздушной тревоги.

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