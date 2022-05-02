Информация о взрывах появилась ориентировочно в 00:45 по Киеву. Пока никаких деталей о людях нет.

Заметьте Оккупанты пытались идти в Изюмском направлении, но потеряли много техники

В Харькове снова слышны взрывы

Харьковские сообщают о взрыве на севере города,

– говорится в сообщении.

В телеграме "Труха Украина" написали, что после прилета в одном из районов Харькова начался пожар. Местные утверждают, что пожар большой. Однако официальных сообщений об инциденте еще не было, поэтому пока неизвестно, о каких масштабах идет речь.



После атаки россиян начался пожар

Власти призвали людей не выходить из укрытий

В Харьковской ОВА сообщили, что российские войска 1 мая активно обстреливают северные и восточные районы города. К сожалению, район Салтовка находится под интенсивным огнем.

Именно поэтому глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что лучше не покидать укрытия даже тогда, когда нет объявленной воздушной опасности. Следовать этому совету следует в течение дня.

Оккупанты в предыдущие сутки агрессивно атаковали Харьков

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что за предыдущие сутки, 30 апреля, город трижды обстреливали. Российские оккупанты били из артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Пострадали Салтовка, Пятихатки, район аэропорта. За сутки 1 человек пострадал в Балаклейском районе (по новому территориальному распределению – Изюмском),

– заявил Синегубов.

Чиновник также объяснил, что, к счастью, погибших в областном центре нет.

Следует напомнить, что район Северной Салтовки фактически постоянно находится под обстрелами. Местные жители вынуждены жить без тепла и воды, а еду готовят на открытом огне возле собственных подъездов.

Кратко о действиях россиян в Харьковской области

1 мая Изюмское направление также оставалось горячей точкой в ​​Харьковской области. Там оккупанты снова пытались вести наступательные действия, однако Вооруженные Силы Украины остановили врага, он понес значительные потери.

В этот же день российские артиллеристы обстреляли Богодуховскую объединенную территориальную общину в Харьковской области. Под атаку попал автомобиль, где находились 3 человека. К сожалению, одна женщина из авто погибла.

Кроме того, российские захватчики обстреливали жилые кварталы Харькова, в частности, Салтовку. По области подверглись обстрелам Богодухов, Золочев, Малая Даниловка. Предварительно известно, что погибли 3 человека, 8 мирных жителей получили ранения.

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