Последствия теплой зимы для урожая: какие есть угрозы для озимых культур

Метрологическая зима в Украине так и не наступила. Агрономы говорят, что несмотря на январь, озимые культуры уже проснулись и активно начали расти.

У Ивана Павленко 1500 гектаров засеяны озимыми. Уже более сорока лет он выращивает озимые зерновые культуры. Мужчина рассказал, что такой зимы, как в этом году, не помнит.

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Надеется, что теплая погода продержится вплоть до весны. Потому что из-за резких морозов озимая пшеница и ячмень, которые уже начали прорастать, могут погибнуть. А если погода останется такой же теплой, урожаю ничего не угрожает.



Иван Павленко

"Если мы хлеборобами будем работать над озимыми не хуже, как мы работали в 2019 году, то урожай будет обеспечиваться с каждого гектара не хуже будет, чем в прошлом году", – рассказал руководитель аграрного предприятия Иван Павленко.

Если же морозы все-таки наступят, то нынешний озимый сбор сократится на 30-40%. Впрочем, эксперты успокаивают, такая цифра не является критической.

Зерновых нам хватит полностью – 18 миллионов, а мы производим 72. Собственно поэтому экспортный потенциал на сегодняшний момент более 50 миллионов тонн. Так что Украина в любом случае будет с хлебом, какой бы ни был урожай,

– пояснил экономист Олег Пензин.

Теперь над будущими жатвами нависла другая угроза. Из-за отсутствия снега и осадков в почве не хватает влаги. "И это вызывает большое беспокойство, потому что стартовые запасы влаги, которые формируются на начало весны и являются залогом нормального урожая – это именно осадки осенне-зимнего периода. А здесь у нас не сложилось ни в одной области Украины", – добавила агрометеоролог Татьяна Адаменко.

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Синоптики говорят, нынешняя зимняя погода на стороне аграриев. "Минус 20 мы не ожидаем, поэтому аграриям сейчас не стоит волноваться однозначно. Нынешний февраль также ожидается достаточно теплый и мягкий", – рассказала синоптик Александра Хала.

Из-за теплой зимы жатва в Украине начнется на несколько недель быстрее. В результате земля отдохнет перед новым сезонным посевом.

Что такое озимые культуры?

Это однолетние растения, чье развитие связано с условиями перезимовки в условиях низких температур – от 0 до 10 градусов.

Какие правки уже внесли в законопроект о рынке земли

Право покупать землю будут иметь украинские граждане и юридические лица, основанные только гражданами Украины.

Иностранные граждане будут иметь право покупать землю только после проведения референдума по соответствующему вопросу.

Относительно ограничения концентрации земли в одних руках, то его предлагают установить на уровне 10 тысяч гектаров. В предыдущей версии законопроекта этот показатель составил 200 тысяч гектаров.



Что думают украинцы о возможности продажи земли иностранцам / Инфографика 24 канала