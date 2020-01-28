Наслідки теплої зими для врожаю: які є загрози для озимих культур

Метрологічна зима в Україні так і не настала. Агрономи кажуть, що незважаючи на січень, озимі культури вже пробудилися і активно почали рости.

У Івана Павленко 1500 гектарів засіяні озимою. Вже понад сорок років він вирощує озимі зернові культури. Чоловік розповів, що такої зими, як цього року не пам'ятає.

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Сподівається, що тепла погода протримається аж до весни. Бо через різкі морози озима пшениця та ячмінь, які вже почали проростати, можуть загинути. А якщо погода залишиться такою ж теплою, врожаю нічого не загрожує.



Іван Павленко

"Якщо ми хлібороби будемо працювати над озимою не гірше, як ми працювали у 2019 році, то урожай буде забезпечуватися вихід з кожного гектара не гірше буде чим в минулому році", – розповів керівник аграрного підприємства Іван Павленко.

Якщо ж морози все-таки настануть, то цьогорічний озимий збір скоротиться на 30-40%. Втім експерти заспокоюють, така цифра не є критичною.

Зернових нам вистачить повністю – 18 мільйонів, а ми виробляємо 72. Тому власне експортний потенціал на сьогоднішній момент понад 50 мільйонів тонн. Так що Україна в будь-якому випадку буде з хлібом, який би не був урожай,

– пояснив економіст Олег Пензин.

Тепер над майбутніми жнивами нависла інша загроза. Через відсутність снігу та опадів у ґрунті не вистачає вологи. "І це викликає велике занепокоєння, тому що стартові запаси вологи, які формуються на початок весни і є запорукою нормального урожаю – це саме опади осінньо-зимового періоду. А тут у нас не склалося у жодній області України", – додала агрометеоролог Тетяна Адаменко.

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Синоптики кажуть, цьогорічна зимова погода на стороні аграріїв. "Мінус 20 ми не очікуємо, тому аграріям зараз не варто хвилюватися однозначно. Цьогорічний лютий також очікується доволі теплий та м'який", – розповіла синоптик Олександра Хала.

Через теплу зиму жнива в Україні розпочнуться на декілька тижнів швидше. В результаті земля відпочине перед новим сезонним посівом.

Що таке озимі культури?Це однорічні рослини, чий розвиток пов’язаний з умовами перезимівлі в умовах низьких температур – від 0 до 10 градусів.

Які правки вже внесли у законопроєкт про ринок землі

Право купувати землю матимуть українські громадяни та юридичні особи, засновані лише громадянами України.

Іноземні громадяни матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму щодо відповідного питання.

Щодо обмеження концентрації землі в одних руках, то його пропонують встановити на рівні 10 тисяч гектарів. У попередній версії законопроєкту цей показник становив 200 тисяч гектарів.



Що думають українці про можливість продажу землі іноземцям / Інфографіка 24 каналу