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      Наслідки теплої зими для врожаю: які є загрози для озимих культур

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      Метрологічна зима в Україні так і не настала. Агрономи кажуть, що незважаючи на січень, озимі культури вже пробудилися і активно почали рости.

      У Івана Павленко 1500 гектарів засіяні озимою. Вже понад сорок років він вирощує озимі зернові культури. Чоловік розповів, що такої зими, як цього року не пам'ятає.

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      Сподівається, що тепла погода протримається аж до весни. Бо через різкі морози озима пшениця та ячмінь, які вже почали проростати, можуть загинути. А якщо погода залишиться такою ж теплою, врожаю нічого не загрожує.

      Іван Павленко
      Іван Павленко

      "Якщо ми хлібороби будемо працювати над озимою не гірше, як ми працювали у 2019 році, то урожай буде забезпечуватися вихід з кожного гектара не гірше буде чим в минулому році", – розповів керівник аграрного підприємства Іван Павленко.

      Якщо ж морози все-таки настануть, то цьогорічний озимий збір скоротиться на 30-40%. Втім експерти заспокоюють, така цифра не є критичною.

      Зернових нам вистачить повністю – 18 мільйонів, а ми виробляємо 72. Тому власне експортний потенціал на сьогоднішній момент понад 50 мільйонів тонн. Так що Україна в будь-якому випадку буде з хлібом, який би не був урожай,
      – пояснив економіст Олег Пензин.

      Тепер над майбутніми жнивами нависла інша загроза. Через відсутність снігу та опадів у ґрунті не вистачає вологи. "І це викликає велике занепокоєння, тому що стартові запаси вологи, які формуються на початок весни і є запорукою нормального урожаю – це саме опади осінньо-зимового періоду. А тут у нас не склалося у жодній області України", – додала агрометеоролог Тетяна Адаменко.

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      Синоптики кажуть, цьогорічна зимова погода на стороні аграріїв. "Мінус 20 ми не очікуємо, тому аграріям зараз не варто хвилюватися однозначно. Цьогорічний лютий також очікується доволі теплий та м'який", – розповіла синоптик Олександра Хала.

      Через теплу зиму жнива в Україні розпочнуться на декілька тижнів швидше. В результаті земля відпочине перед новим сезонним посівом.

      Що таке озимі культури?Це однорічні рослини, чий розвиток пов’язаний з умовами перезимівлі в умовах низьких температур – від 0 до 10 градусів.

      Які правки вже внесли у законопроєкт про ринок землі

      • Право купувати землю матимуть українські громадяни та юридичні особи, засновані лише громадянами України.
      • Іноземні громадяни матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму щодо відповідного питання.
      • Щодо обмеження концентрації землі в одних руках, то його пропонують встановити на рівні 10 тисяч гектарів. У попередній версії законопроєкту цей показник становив 200 тисяч гектарів.


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      Автор: Людмила Гаврилюк
      Теги: Новини України Сільське господарство
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