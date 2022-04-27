В последующие недели интенсивность будет только расти, – Подоляк о "демилитаризации" России

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк считает, что в следующие недели интенсивность "демилитаризации" России будет расти. Ведь война сейчас очень активная.

Об этом Михаил Подоляк заявил в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.

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Это – "долговые выплаты", которые Россия начинает платить за войну

По его словам, интенсивность войны точно отразится на приграничных районах России. Там будут взрываться склады, нарастать панические настроения, появляться конфликтные ситуации.

Интенсивность "демилитаризации" России, очень хорошее название, по моему мнению, в последующие недели будет существенно расти. Особенно в приграничных районах,

– считает Подоляк.

По его мнению, эти непонятные взрывы могут побуждать россиян задавать важные вопросы типа: "А что же мы делаем в Украине? Почему мы там уже 2 месяца массово убиваем людей? И какую цену мы готовы за это заплатить?"

"И вот эти склады, эти горюче-смазочные материалы, эти горючие базы, которые будут взрываться. Это все – следствие. Это будут "долговые выплаты", которые Россия начинает платить за войну", – утверждает Михаил Подоляк.

Он добавил, что сейчас война продолжается, пока о ее окончании говорить рано. Но "чуть позже" граждане точно его увидят. И конец будет в интересах Украины.

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