Послы ЕС могут согласовать сегодня 6-й пакет санкций против России, – журналист

После ЕС могут согласовать шестой пакет санкций против России. Это, вероятно, произойдет во время встречи 29 мая.

Такое предположение высказал брюссельский корреспондент Рикард Йозвяк в своем твиттере.

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Он напомнил, что шестой пакет санкций будет предусматривать компромиссное "нефтяное эмбарго".

Послы ЕС встретятся позже днем, чтобы, возможно, согласовать шестой пакет санкций против России, включая "компромиссное" нефтяное эмбарго.

– сказал Йозвяк.

"Компромиссное" нефтяное эмбарго против России

Из-за позиции Венгрии в отношении нефтяного эмбарго лидеры отдельных стран ЕС предлагают запретить только импорт нефти из России, транспортируемой по морю, а поставки через трубопроводы – временно разрешить.

Такой компромисс даст Венгрии время для постепенного отказа от нефти из России. Но, добавляет Bloomberg , даже этот план пока не имеет единодушной поддержки в ЕС, поскольку страны, которые возлагаются на поставки нефти по морю, опасаются, что санкции повлияют на них больше.

Издание указывает, что принятие "компромиссного" нефтяного эмбарго не повлияет так, как ожидалось. По нефтепроводу "Дружба" в 2021 году Россия поставляла в ЕС 720 тысяч баррелей нефти ежедневно, в то время как морскими путями – 1,57 миллиона баррелей в день.

Предусматривающий шестой пакет санкций ЕС против России

Еще в начале мая Евросоюз представил шестой пакет санкций против России. Под ограничение попадет российская нефть, несколько крупных банков, российские телеканалы и российские военные, подозреваемые в преступлениях против мирного населения в Буче Киевской области.

Следующим шагом может стать отключение от системы SWIFT крупнейшего российского банка – "Сбербанка", также на такие шаги пойдут еще два крупных банка государства-агрессорки.

Евросоюз даст сражение российской пропаганде. Трем российским телеканалам запретят вещать в ЕС. Речь идет о тех медиа, которые агрессивно распространяют ложь Путина.

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Глава Еврокомиссии подчеркнула, что у ЕС хотят, чтобы Украина выиграла эту войну. Однако на украинской территории очень многое нужно отстроить. Поэтому Брюссель будет работать над пакетом восстановления для Киева.