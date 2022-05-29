Таке припущення висловив брюссельський кореспондент Рікард Йозвяк у своєму твітері.

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Він нагадав, що шостий пакет санкцій передбачатиме компромісне "нафтове ембарго".

Посли ЄС зустрінуться пізніше вдень, щоб, можливо, узгодити шостий пакет санкцій проти Росії, включаючи "компромісне" нафтове ембарго,

– сказав Йозвяк.

"Компромісне" нафтове ембарго проти Росії

Через позицію Угорщини щодо нафтового ембарго лідери окремих країн ЄС пропонують заборонити лише імпорт нафти з Росії, що транспортується морем, а постачання через трубопроводи – тимчасово дозволити.

Такий компроміс дасть Угорщині час для поступової відмови від нафти із Росії. Але, додає Bloomberg, навіть цей план поки що не має одностайної підтримки в ЄС, оскільки країни, які покладаються на постачання нафти морем, побоюються, що санкції вплинуть на них більше.

Видання вказує, що прийняття "компромісного" нафтового ембарго не вплине так, як очікувалося. По нафтопроводу "Дружба" у 2021 році Росія постачала до ЄС 720 тисяч барелів нафти щодня, тоді як морськими шляхами – 1,57 мільйона барелів на день.

Що передбачає шостий пакет санкцій ЄС проти Росії

Ще на початку травня Євросоюз презентував шостий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапить російська нафта, декілька великих банків, російські телеканали та російські військові, яких підозрюють у злочинах проти мирного населення в Бучі Київської області.

Наступним кроком може стати відключення від системи SWIFT найбільшого російського банку – "Сбербанку", також на такі кроки підуть щодо ще 2 великих банків держави-агресорки.

Євросоюз дасть бій російській пропаганді. Трьом російським телеканалам заборонять здійснювати мовлення в ЄС. Мовиться про ті медіа, які агресивно поширюють брехню Путіна.

Зверніть увагу! Глава Єврокомісії наголосила, що у ЄС хочуть, аби Україна виграла цю війну. Проте на українській території дуже багато всього потрібно відбудувати. Саме тому Брюссель працюватиме над пакетом відновлення для Києва.