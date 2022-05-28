У Міністерстві закордонних справ України наголосили, що понад 150 міст у 20 державах світу розірвали такі відносини із "побратимами" в Росії. Багато населених пунктів вже над цим працюють.

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Ніякого "братерства" із російськими містами

Наразі відомо, що угоди про "побратимство" розірвали міста із таких держав: Австралія, Австрія, Велика Британія, Данія, Греція, Естонія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Німеччина, Норвегія, Перу, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, США, Фінляндія, Чехія, Швеція, Нідерланди.

Ще десятки (міст – 24 канал) – на шляху до цього, адже у світі розуміють, що не може бути ані дружніх, ані братських відносин з Росією, – зазначили в МЗС.

Нещодавно Союз міст Балтії також запровадив санкції проти Росії. Вони виключили Санкт-Петербург та Гатчин зі свого складу. Натомість українське місто Вівнянськ потрапило в цю організацію.

Цивілізований світ проти Росії

Розв’язавши повномасштабну війну, Росія очікувала захопити України за три дні і значно посилити свої позиції у світі. Окупанти серйозно помилилися: за три місяці з початку вторгнення Збройні Сили України вже знищили аж 30 тисяч загарбників, а цивілізований світ потроху вводить обмеження та санкції проти Росії.

Звісно, не все йде легко. Особливо ситуація щодо шостого пакету санкцій від Євросоюзу, куди мало б увійти нафтове ембарго, якому пручається Угорщина. Але міжнародна спільнота потроху "накидає зашморг" на агресора.

Нещодавно в Греції конфіскували танкер з іранською нафтою, який йшов під російським стягом. На кораблі намагалися викрутитися, змінивши прапор, але нічого не вдалося.

Китай заборонив російським компаніям , які мають літаки Boeing та Airbus, літати у своєму повітряному просторі. У травні місцеві органи влади вимагали від авіакомпаній актуалізувати власні досьє щодо літаків, власників, договорів тощо. Це стандартна процедура, однак росіяни її не пройшли.

, які мають літаки Boeing та Airbus, літати у своєму повітряному просторі. У травні місцеві органи влади вимагали від авіакомпаній актуалізувати власні досьє щодо літаків, власників, договорів тощо. Це стандартна процедура, однак росіяни її не пройшли. Від росіян вимагали документальне підтвердження, що імпортні літаки російських перевізників були зняті з реєстрації за кордоном. Але сталася "невдача". Після санкцій окупанти буквально вкрали іноземні літаки, які були в них у лізингу. Тому відповідні документи вони не змогли подати. Відповідно влада Китаю відмовила Росії у польоті на таких "пташках".

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