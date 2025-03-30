Від початку доби відбулося 147 бойових зіткнень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Генштабу.

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Яка ситуація на фронті на вечір 30 березня

На Харківському напрямку ЗСУ відбивали 3 атаки противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам'янка, Красне Перше. Одна з них триває.

На Куп'янському напрямку росіяни провели 6 штурмів позицій наших оборонців у напрямку Радьківки, Піщаного, Богуславки, Петропавлівки та неподалік Загризового. Українські захисники зупинили всі.

На Лиманському напрямку загарбники 14 разів атакували позиції українців поблизу Надії, Ямполівки, Колодязів, у напрямках Нового та Новомихайлівки. 4 боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку ворог здійснив 5 штурмів позицій наших підрозділів поблизу Верхньокам'янського та Івано-Дар'ївки. 2 атаки зупинили.

На Краматорському напрямку зафіксовано 2 бойових зіткнення – окупанти атакували поблизу Ступочок та в бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку росіяни 14 разів атакували позиції Сил оборони, один бій триває. Ворог зосередив основні зусилля неподалік Кримського, Торецька та в бік Диліївки.



На Покровському напрямку росіяни 61 раз намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Олександропіль, Калинове, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Котлине, Удачне, Андріївка, а також у напрямку Малинівки, Котлярівки, Богданівки, Олексіївки. 6 боєзіткнень тривають.

Противник зазнає значних втрат – сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 281 окупанта, 134 з них – безповоротно. Також знищено танк, 7 автомобілів, 3 мотоцикли, міномет, 5 антен зв'язку, БпЛА "Молнія" та окопну станцію радіоелектронної боротьби,

– мовиться в дописі.

На Новопавлівському напрямку ворог 11 разів атакував поблизу Костянтинополя та в бік Розливу і Веселого. ЗСУ зупинили 5 атак противника, точаться бої у 6 локаціях.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили дві атаки поблизу Привільного та в бік Вільного Поля.

На Оріхівському напрямку ворог 4 рази атакував наші позиції, намагаючись просунутись до населених пунктів Малі Щербаки та Степове.

На Придніпровському напрямку росіяни проводили дві безуспішні наступальні дії у напрямку Садового.

На Курщині підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили 20 атак росіян, одне боєзіткнення триває.