Послы ЕС одобрили новые санкции против России, которые содержат эмбарго на импорт угля

В Евросоюзе были одобрены новые санкции против России. Среди ограничений – эмбарго на импорт угля.

Зверства россиян стали причиной новых санкций

Новые санкции одобрили после обнародования доказательств пыток и убийств, которые происходят в зонах боевых действий, в частности, в Киевской области.

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Запрет на импорт угля станет первыми санкциями ЕС против прибыльной энергетической отрасли России из-за вторжения в Украину,

– сообщил источник изданию.

В то же время, официального объявления о введении санкций еще не было.

Эмбарго на импорт угля значительно "ударит" по России

Запрет ЕС на импорт угля оценивается в 4 миллиарда евро в год. Кроме того, в Евросоюзе обсуждают дополнительные санкции, в частности, относительно импорта нефти.

Что этому предшествовало

В обед 7 апреля Европарламент поддержал резолюцию о призыве к полному и немедленному эмбарго на импорт российских энергоносителей: нефть, газ, уголь и ядерное топливо.

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