Комитет постоянных представителей стран ЕС 25 декабря 2020 года одобрил письмо в Европейский парламент. В нем говорится о том, что страны Евросоюза планируют принять решение о временном действие соглашения с Великобританией уже в "ближайшие дни".

Представитель Германии Себастьян Фишер назвал рождественскую встречу представителей для обсуждения Brexit "исторической". Все потому, что сторонам удалось избежать "жесткого развода". Об этом политик сообщил на своей странице в твиттере.

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Детали встречи послов

По словам Фишера, теперь государства-члены начнут предварительное рассмотрение проектов текстов различных договоренностей по соглашению о Brexit.

Это займет несколько дней, поскольку только базовое соглашение о торговле и сотрудничестве с ЕС уже включает 1 246 страниц юридического текста,

– объяснил политик.

Он добавил, что временное применение соглашения призвано предотвратить нарушения в отношениях между Евросоюзом и Великобританией, которые бы повлекли серьезные последствия для населения и бизнеса с 1 января 2021 года.

"Временное применение соглашения между ЕС и Британией также позволит Европарламенту и Совету ЕС должным образом и при полном уважении к демократии изучить проект соглашения до его окончательной ратификации", – подчеркнул Фишер.

Обратите внимание! Великобритания вышла из ЕС 1 января 2020 года, но до 31 декабря государство оставалось в едином рынке ЕС. 24 декабря стороны договорились о положении торгового соглашения, которое будет регулировать взаимоотношения после Brexit.



Послы ЕС на Рождество провели встречу по Bretix / Фото со страницы в твиттере Себастьяна Фишера



Комитет постоянных представителей стран ЕС одобрил письмо в Европарламент / Фото со страницы в твиттере Себастьяна Фишера