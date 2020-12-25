Різдвяна зустріч: посли ЄС обговорили домовленості щодо Brexit
Комітет постійних представників країн ЄС 25 грудня 2020 року схвалив лист до Європейського парламенту. У ньому мовиться про те, що країни Євросоюзу планують ухвалити рішення про тимчасову дію угоди з Великою Британією вже у "найближчі дні".
Представник Німеччини Себастьян Фішер назвав різдвяну зустріч представників для обговорення Brexit "історичною". Все тому, що сторонам вдалось уникнути "жорсткого розлучення". Про це політик повідомив на своїй сторінці у твіттері.
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Деталі зустрічі послів
За словами Фішера, тепер держави-члени почнуть попередній розгляд проєктів текстів різних домовленостей з угоди про Brexit.
Це займе кілька днів, оскільки тільки базова угода про торгівлю та співробітництво з ЄС вже включає 1 246 сторінок юридичного тексту,
– пояснив політик.
Він додав, що тимчасове застосування угоди покликане запобігти порушенням у відносинах між Євросоюзом і Великою Британією, які б спричинили серйозні наслідки для населення та бізнесу з 1 січня 2021 року.
"Тимчасове застосування угоди між ЄС і Британією також дозволить Європарламенту і Раді ЄС належним чином і при повній повазі до демократії вивчити проєкт угоди до її остаточної ратифікації", – наголосив Фішер.
Посли ЄС на Різдво провели зустріч щодо Bretix / Фото зі сторінки у твіттері Себастьяна Фішера
Комітет постійних представників країн ЄС схвалив лист до Європарламенту / Фото зі сторінки у твіттері Себастьяна Фішера
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