Комітет постійних представників країн ЄС 25 грудня 2020 року схвалив лист до Європейського парламенту. У ньому мовиться про те, що країни Євросоюзу планують ухвалити рішення про тимчасову дію угоди з Великою Британією вже у "найближчі дні".

Представник Німеччини Себастьян Фішер назвав різдвяну зустріч представників для обговорення Brexit "історичною". Все тому, що сторонам вдалось уникнути "жорсткого розлучення". Про це політик повідомив на своїй сторінці у твіттері.

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Деталі зустрічі послів

За словами Фішера, тепер держави-члени почнуть попередній розгляд проєктів текстів різних домовленостей з угоди про Brexit.

Це займе кілька днів, оскільки тільки базова угода про торгівлю та співробітництво з ЄС вже включає 1 246 сторінок юридичного тексту,

– пояснив політик.

Він додав, що тимчасове застосування угоди покликане запобігти порушенням у відносинах між Євросоюзом і Великою Британією, які б спричинили серйозні наслідки для населення та бізнесу з 1 січня 2021 року.

"Тимчасове застосування угоди між ЄС і Британією також дозволить Європарламенту і Раді ЄС належним чином і при повній повазі до демократії вивчити проєкт угоди до її остаточної ратифікації", – наголосив Фішер.

Зверніть увагу! Велика Британія вийшла з ЄС 1 січня 2020 року, але до 31 грудня держава залишалася в єдиному ринку ЄС. 24 грудня сторони домовились про положення торгової угоди, що регулюватиме взаємини після Brexit.



Посли ЄС на Різдво провели зустріч щодо Bretix / Фото зі сторінки у твіттері Себастьяна Фішера



Комітет постійних представників країн ЄС схвалив лист до Європарламенту / Фото зі сторінки у твіттері Себастьяна Фішера