Корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк сообщил, что "послы ЕС дали "зеленый свет" для экономических санкций". Это было ожидаемо.
Заметьте В ЕС разработают новые санкции против России – на случай ее враждебных действий
Они должны быть одобрены во время встречи министров иностранных дел стран ЕС 12 июля,
– отметил Джозвяк.
Санкции обсудили на саммите в Брюсселе
- Во время саммита в Брюсселе лидеры ЕС решили продлить экономические санкции в отношении России как минимум на еще 6 месяцев.
- Председатель Европейского совета Шарль Мишель заметил, что "Москва должна сделать свой вклад в обеспечение полного выполнения минских соглашений".
- Политик подчеркнул, что ЕС будет изучать форматы и условия диалога с Россией.
Санкции ЕС против России: главное
- Первые санкции против России ЕС ввел еще в 2014 году. Тогда Россия оккупировала украинский Крым и спровоцировала войну на Донбассе.
- С тех пор ЕС систематически продлевает санкции каждые 6 месяцев.