Корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк сообщил, что "послы ЕС дали "зеленый свет" для экономических санкций". Это было ожидаемо.

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Они должны быть одобрены во время встречи министров иностранных дел стран ЕС 12 июля,

– отметил Джозвяк.

Санкции обсудили на саммите в Брюсселе

Во время саммита в Брюсселе лидеры ЕС решили продлить экономические санкции в отношении России как минимум на еще 6 месяцев.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заметил, что "Москва должна сделать свой вклад в обеспечение полного выполнения минских соглашений".

Политик подчеркнул, что ЕС будет изучать форматы и условия диалога с Россией.

Санкции ЕС против России: главное