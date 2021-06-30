Кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк повідомив, що "посли ЄС дали "зелене світло" для економічних санкцій". Це було очікуваним.
Зауважте У ЄС розроблять нові санкції проти Росії – на випадок її ворожих дій
Вони мають бути схвалені під час зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС 12 липня,
– наголосив Джозвяк.
Санкції обговорили на саміті у Брюсселі
- Під час саміту у Брюсселі лідери ЄС вирішили продовжити економічні санкції щодо Росії щонайменше на ще 6 місяців.
- Голова Європейської ради Шарль Мішель зауважив, що "Москва повинна зробити свій вклад в забезпечення повного виконання мінських угод".
- Політик наголосив, що ЄС вивчатиме формати і умови діалогу з Росією.
Санкції ЄС проти Росії: головне
- Перші санкції проти Росії ЄС запровадив ще у 2014 році. Тоді Росія окупувала український Крим та спровокувала війну на Донбасі.
- Відтоді ЄС систематично продовжує санкції кожні 6 місяців.