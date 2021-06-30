Кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк повідомив, що "посли ЄС дали "зелене світло" для економічних санкцій". Це було очікуваним.

Зауважте У ЄС розроблять нові санкції проти Росії – на випадок її ворожих дій

Вони мають бути схвалені під час зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС 12 липня,

– наголосив Джозвяк.

Санкції обговорили на саміті у Брюсселі

Під час саміту у Брюсселі лідери ЄС вирішили продовжити економічні санкції щодо Росії щонайменше на ще 6 місяців.

Голова Європейської ради Шарль Мішель зауважив, що "Москва повинна зробити свій вклад в забезпечення повного виконання мінських угод".

Політик наголосив, що ЄС вивчатиме формати і умови діалогу з Росією.

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