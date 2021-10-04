Послы ЕС согласовали санкции против еще 8 россиян из-за оккупации Крыма

Европейский Союз 4 октября согласился добавить санкции против россиян и российских компаний. Ограничения наложат на еще 8 человек.

Санкции наложат из-за подрыва территориальной целостности Украины. Об этом в своем твиттере сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

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Санкционный список пополнился

Из-за дестабилизирующих действий России и ее агрессии санкции наложат на еще восемь человек. Официально принять это должны на следующей неделе.

Кто именно попадет в новый санкционный список – пока информации нет. По словам журналиста, ограничения коснутся тех, кто вовлечен в судебную сферу в Крыму.

Что известно о европейских ограничениях против России

Экономические санкции за агрессию России в Украине ЕС впервые ввел 31 июля 2014 года.

Ограничения усилили в сентябре 2014 года, а затем ежегодно продлевали.

Усиление санкций против России обсудили на саммите Крымской платформы 23 августа.

Соответствующий пункт был внесен в декларацию "Крымской платформы", которую подписали все участники.

Полный текст публикации Рикарда Йозвяка:

Послы ЕС согласились добавить еще 8 человек в список за подрыв территориальной целостности Украины Россией. Это должно быть официально принято на следующей неделе. 8 человек в основном вовлечены в судебный сектор в России. Текущий санкционный список насчитывает 177 человек + 48 организаций.