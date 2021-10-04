Санкції накладуть за підрив територіальної цілісності України. Про це у своєму твітері повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозв'як.

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Санкційний список поповнився

Через дестабілізаційні дії Росії і її агресію санкції накладуть на ще вісьмох осіб. Офіційно ухвалити це мають наступного тижня.

Хто саме потрапить до нового санкційного списку – наразі інформації немає. За словами журналіста, обмеження торкнуться тих, хто залучені до судової сфери у Криму.

Що відомо про європейські обмеження проти Росії

Економічні санкції через агресію Росії в Україні ЄС вперше ввів 31 липня 2014 року.

Обмеження посилили у вересні 2014 року, а згодом щороку продовжували.

Посилення санкцій проти Росії обговорили на саміті Кримської платформи 23 серпня.

Відповідний пункт був внесений у декларацію "Кримської платформи", яку підписали усі учасники.

Повний текст публікації Рікарда Джозв'яка:

Посли ЄС погодилися додати ще 8 осіб у список за підрив територіальної цілісності України Росією. Це повинно бути офіційно ухвалено наступного тижня. 8 осіб в основному залучені до судового сектору в Росії. Поточний санкційний список налічує 177 осіб + 48 організацій.