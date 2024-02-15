Одинаковые заявления – это не совпадение

По традиции, оба посла подчеркнули, что место Украины в НАТО не подлежит сомнению, что будет какой-то сигнал о стремительном сближении и тому подобное.

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Два по сути одинаковых заявления с коротким интервалом – это вряд ли совпадение. Мое предположение: накануне заседания совета Украина – НАТО в Брюсселе партнеры решили предотвратить какие-то действия/заявления нашей страны и снизить градус дискуссии.

Перед такими встречами в рабочем режиме происходит обмен информацией о настроениях и ожиданиях. По сути, послы США и Великобритании попытались выставить Украине границы публичной риторики.

Во-первых, это уже было неоднократно, особенно – в 2008 году. Привело это тогда к плачевным результатам.

Во-вторых, лишний раз обратили внимание в какой нетривиальной ситуации находится Альянс. Настолько, что это вызывает плохой скрытый хтонический ужас и панику у ряда должностных лиц.

Дело в том, что юбилейный саммит в Вашингтоне, где 75 лет назад был создан Альянс, должен был стать историческим. Там должны были прозвучать какие-то важные заявления, прорывные решения и тому подобное. До саммита должен был подвергнуться экзекуции венгерский премьер Виктор Орбан, вплоть до чтения покаянных речей на шведском языке. В таком формате саммит мог стать неплохим подспорьем и для избирательной кампании в частности.

Но сейчас все заиграло другими красками.

Атмосфера тревожная

Не исключено, что все запланированное в июле заявят/подпишут. Но вес этих решений будет понятен не раньше ноября 2024 года. Ведь в день саммита Дональд Трамп может написать в соцсетях: "А вот и нет", – и подвесить ситуацию.

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Если же страны НАТО в Европе увеличат расходы на оборону (что кровь из носа необходимо давно), это будет очередной аргумент для Трампа. Он сможет достать диаграмму и показать: "Видите, вот я их начал давить – вот они начали платить, моя идея победила".

Публичное пикирование генсека НАТО Йенса Столтенберга с, по сути, частным лицом, которым сейчас является Трамп – это очень необычно. Столтенберг может позволить себе такую риторику, потому что надеется уйти с должности генсека. Но в целом атмосфера тревожная.

На фоне, когда НАТО само не знает, что их ждет, активность Украины будет раздражителем. Брюсселю нужны какие-то реальные шаги, чтобы не растерять остатки авторитета. Но принимать решения – некомфортно.

Значит, будет какой-то новый виток размышлений, что Украина должна что-то исправить, еще раз подпрыгнуть на одной ноге и потом что-то произойдет. Надо со всей доброжелательностью показывать партнерам, что мы понимаем их мотивы и поэтому не принимаем очередной поток маразма.

Потому что это уже было.