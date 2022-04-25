Послы стран G7 встретились с первым заместителем директора НАБУ

Украина продолжает активно налаживать международное сотрудничество с партнерами. Наши учреждения обмениваются опытом и планируют дальнейшую работу с сильнейшими союзниками.

Украина продолжает вести активную деятельность на международной арене. Нам удается налаживать сотрудничество с сильнейшими государствами и организациями.

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Встреча послов G7 с Гизо Углавой

Послы "большой семерки" встретились с первым заместителем директора НАБУ Гизо Углавой. Они обсудили эффективность Бюро в военное время.

Борьба с коррупцией увеличивает устойчивость Украины. Поэтому послы поддерживают защиту институционной независимости НАБУ в условиях военного положения,

– говорится в сообщении.

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