Послы Великобритании и Японии зачитали стихи Шевченко: трогательные кадры

В субботу, 9 марта, исполняется 210 лет со дня рождения великого украинского поэта и художника Тараса Григорьевича Шевченко. По случаю этого дня послы Великобритании и Японии решили почтить память о Кобзаре и зачитали его стихи.

Видео, как послы в Украине зачитывают стихи Шевченко растрогали сеть. Пользователи сети начали благодарить и замечали, что их очень приятно слушать, передает 24 Канал.

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Посол Великобритании зачитал стихотворение на берегу реки

Посол Великобритании в Украине Мартин Харрис 9 марта почтил Кобзаря и прочитал его стихотворение "Ревет и стонет Днепр широкий". Он зачитал его в Каневе на берегу реки Днепра.

Посол Великобритании зачитал стихотворение Шевченко: смотрите видео

К слову, это очень растрогало пользователей. Они оставили сотни комментариев с благодарностью:

"Спасибо! Хорошее декламирование стихотворения в прекрасном Каневе!";

"Очень трогательно! Спасибо Вам!";

"Спасибо за постоянную поддержку и помощь! Замечательное декламирование стихотворения!";

"Очень трогательно! Спасибо!";

"Спасибо за поддержку Украины! Трогательно! Благословения Вам и новых творческих успехов!".

Посол Японии также декламировал стихотворение Кобзаря

Посол Японии в Украине Мацуда Кунинори также зачитал поэзию Тараса Григорьевича Шевченко. Он выбрал стихотворение "Пророк" и выразительно зачитал часть.

Мацуда Кунинори зачитал часть стихотворения "Пророк": смотрите видео

В сети пользователи также поблагодарили посла Японии за проявление уважения к украинской культуре. Пользователи также оставили десятки комментариев с благодарностью: