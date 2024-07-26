Кадры с допроса обнародовало Министрество внутренних дел сегодня, 26 июля, во время брифинга, передает 24 Канал.

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На вопрос, действовал ли он умышленно, или признает вину, отвечает: "Будет видно, посмотрим".

А на просьбу объяснить свои действия он некоторое время помолчал, потом улыбнулся и ответил: "Следующий вопрос".

Подозреваемый в убийстве Фарион ответил, виновен ли он:

Спокойным парень оставался и в зале суда. На вопрос уже журналистов, признает ли он свою вину в убийстве Ирины Фарион, тот ответил: "Время покажет", передают корреспонденты 24 Канала.

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Что известно о подозреваемом