Кадри з допиту оприлюднило Міністрество внутрішніх справ сьогодні, 26 липня, під час брифінгу, передає 24 Канал.
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На запитання, чи діяв він умисно, чи визнає вину, відповідає: "Буде видно, подивимось".
А на прохання пояснити свої дії він якийсь час помовчав, потім усміхнувся і відповів: "Наступне питання".
Підозрюваний у вбивстві Фаріон відповів, чи виннний:
Спокійним хлопець залишався і у залі суду. На питання уже журналістів, чи визнає він свою винну у вбивстві Ірини Фаріон, той відповів: "Час покаже", передають кореспонденти 24 Каналу.
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Що відомо про підозрюваного
- OSINT-дослідники ідентифікували особу, яку прокуратура підозрює у вбивстві Ірини Фаріон. Ним виявився 18-річний житель Дніпра В'ячеслав Федорович Зінченко.
- Зінченко грав у дніпровській футбольній команді, що діє при місцевій ДЮСШ, а за місяць до вбивства Фаріон брав участь у турнірі "Пульс" в складі команди "Юніори".
- Журналісти також ідентифікували акаунт підозрюваного В'ячеслава Зінченка в телеграмі: хлопець підписаний на численні ультраправі пабліки, зокрема і російські.