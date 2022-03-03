Пособники оккупантов: Coca-Cola продолжает работу в государстве-агрессоре

Подлое нападение России на Украину вызвало бурную реакцию всего цивилизованного мира. Против государства-агрессора принято много санкций, а крупные компании прекращают работу на токсичной территории.

Как выяснилось, некоторые компании не боятся репутационных рисков и готовы продолжить работать в России. В этом перечне есть очень неприятные сюрпризы.

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Coca-Cola продолжает работу в России

Одним из пособников страны-агрессора стала Coca-Cola. В компании цинично говорят об "ответственности перед сотрудниками".

Все операционные, производственные и логистические объекты Coca-Cola в России работают. Мы несем полную ответственность перед партнерами, обществом и тысячами наших сотрудников в России. Наш главный приоритет – безопасность наших сотрудников,

– заявили в компании.

Что же, свою "заботу о сотрудниках" Coca-Cola придется попробовать на прочность, ведь давления украинского и мирового общества еще никто не выдерживал без потерь.

Под последним постом в твиттере компании пришлось выслушать много интересного как о себе, так и об оккупантах. А на что же здесь рассчитывали, когда решили и дальше работать с оккупантами, которые палят из артиллерии по мирным украинским городам?

Под постом Coca-Cola в твиттере появилось много комментариев в поддержку Украины

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