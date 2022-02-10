Дипломат считает, что теперь, на фоне новой угрозы со стороны России, такой статус для нашей страны не является хорошим вариантом. Он также провел параллели с похожим статусом Австрии.
Что касается австрийского нейтралитета, то, думаю, мне как дипломату не стоит много дискутировать. Только скажу, что для Австрии хорошо: она географически достаточно далеко расположена от России,
– сказал Химинец.
Он отрицает гипотезу о том, что нейтралитет Украины якобы мог бы поспособствовать уменьшению напряжения между Украиной и Россией.
Аргументы дипломата
По словам посла, опыт показывает, что Россию такое условие не останавливает.
В 2014 году Украина была нейтральна, и этот нейтралитет тогда был закреплен в Конституции. Но Россия, Путин использовали это для нападения на Украину, и оккупации, и аннексии части украинской территории,
– подчеркнул Химинец.
Он убеждает, что эффективная безопасность и оборона возможна в случае, если Украина станет членом НАТО. Ведь курс на Альянс и ЕС закреплен в Конституции. Это поддерживает большинство украинцев, поэтому власть будет следовать этим принципам.
Вероятное вторжение России: последние новости
- Страна-агрессор, похоже, пока не собирается отводить свои войска от границ нашего государства. Глава МИД Дмитрий Кулеба подтвердил информацию об увеличении количества войск России вблизи Украины. По его словам, это происходит постепенно и резкий рост вполне вероятен.
- Появилась еще одна тревожная новость. Россия заявила, что с 13 по 19 февраля собирается проводить военные учения в Черном море. Следовательно, порты Украины будут заблокированы. Из-за этого соберется заседание СНБО.
- Не молчат и страны-партнеры. На фоне угрозы нового вторжения России в Украину, Джо Байден планирует позвонить мировым лидерам. Они обсудят ситуацию вблизи границ.
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