Дипломат вважає, що тепер, на тлі нової загрози з боку Росії, такий статус для нашої країни не є хорошим варіантом. Він також провів паралелі із схожим статусом Австрії.
Що стосується австрійського нейтралітету, то, думаю, мені як дипломату не варто багато дискутувати. Лише скажу, що для Австрії добре: вона географічно досить далеко розташована від Росії,
– сказав Химинець.
Він заперечує гіпотезу про те, що нейтралітет України нібито міг би посприяти зменшенню напруги між Україною та Росією.
Аргументи дипломата
За словами посла, досвід показує, що Росію така умова не зупиняє.
У 2014 році Україна була нейтральна, і цей нейтралітет тоді був закріплений у Конституції. Але Росія, Путін використали це для нападу на Україну і для окупації та анексії частини української території,
– наголосив Химинець.
Він переконує, що ефективна безпека та оборона можлива у випадку, якщо Україна стане членом НАТО. Адже курс на Альянс та ЄС закріплений в Конституції. Це підтримує більшість українців, тому влада слідуватиме цим принципам.
Ймовірне вторгнення Росії: останні новини
- Країна-агресорка, схоже, поки не збирається відводити свої війська від кордонів нашої держави. Очільник МЗС Дмитро Кулеба підтвердив інформацію про збільшення кількості військ Росії поблизу України. За його словами, це відбувається поступово і різке зростання цілком імовірне.
- З'явилась ще одна тривожна новина. Росія заявила, що з 13 по 19 лютого збирається проводити військові навчання у Чорному морі. Відтак, порти України будуть заблоковані. Через це збереться засідання РНБО.
- Не мовчать і держави-партнери. На тлі загрози нового вторгнення Росії в Україну, Джо Байден планує зателефонувати світовим лідерам. Вони обговорять ситуацію поблизу кордонів.
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