Дипломат вважає, що тепер, на тлі нової загрози з боку Росії, такий статус для нашої країни не є хорошим варіантом. Він також провів паралелі із схожим статусом Австрії.

Що стосується австрійського нейтралітету, то, думаю, мені як дипломату не варто багато дискутувати. Лише скажу, що для Австрії добре: вона географічно досить далеко розташована від Росії,

– сказав Химинець.

Він заперечує гіпотезу про те, що нейтралітет України нібито міг би посприяти зменшенню напруги між Україною та Росією.

Зверніть увагу! Нейтралітет – це юридичний і політичний статус держави, яка зобов'язується не брати участі у війні між іншими державами, а в мирний час – відмовляється від участі у військових блоках.

Аргументи дипломата

За словами посла, досвід показує, що Росію така умова не зупиняє.

У 2014 році Україна була нейтральна, і цей нейтралітет тоді був закріплений у Конституції. Але Росія, Путін використали це для нападу на Україну і для окупації та анексії частини української території,

– наголосив Химинець.

Він переконує, що ефективна безпека та оборона можлива у випадку, якщо Україна стане членом НАТО. Адже курс на Альянс та ЄС закріплений в Конституції. Це підтримує більшість українців, тому влада слідуватиме цим принципам.

Ймовірне вторгнення Росії: останні новини

Країна-агресорка, схоже, поки не збирається відводити свої війська від кордонів нашої держави. Очільник МЗС Дмитро Кулеба підтвердив інформацію про збільшення кількості військ Росії поблизу України. За його словами, це відбувається поступово і різке зростання цілком імовірне.

З'явилась ще одна тривожна новина. Росія заявила, що з 13 по 19 лютого збирається проводити військові навчання у Чорному морі. Відтак, порти України будуть заблоковані. Через це збереться засідання РНБО.

Не мовчать і держави-партнери. На тлі загрози нового вторгнення Росії в Україну, Джо Байден планує зателефонувати світовим лідерам. Вони обговорять ситуацію поблизу кордонів.

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