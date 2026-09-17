Дипломатка опубликовала обширный пост в социальной сети X после очередной комбинированной атаки с применением баллистических и крылатых ракет, а также ударных беспилотников.

Что сказала Матернова об обстрелах?

По словам главы дипломатической миссии, с конца августа украинская столица подвергается постоянным атакам как днем, так и ночью.

Киев превратился в город на линии фронта. С 27 августа мы подвергаемся атакам как ночью, так и днем. Прошлой ночью россияне нанесли нам мощный удар, осуществив масштабную комбинированную атаку ракетами и дронами. Атака закончилась всего несколько минут назад. Россия выпустила десятки баллистических и крылатых ракет и сотни дронов, более половины из которых были реактивными,

– заявила посол ЕС в Украине.

Систематические удары по железнодорожной инфраструктуре

Особое внимание дипломатка уделила систематическим обстрелам пассажирского железнодорожного транспорта. Она упомянула об инциденте в Николаевской области, где 16 сентября под прицел попал поезд со 168 пассажирами и экипажем.

Люди выжили благодаря своевременной эвакуации, однако железнодорожные маршруты становятся все более опасными для гражданского населения.

Я люблю украинские поезда. Я люблю путешествовать на них. Сегодня я по-прежнему это делаю, но с опаской,

– отметила Катарина Матернова.

Она также прокомментировала заявления российского ведомства относительно гражданских объектов. МИД России ранее назвал украинскую железную дорогу "законной военной целью" и заявил о невозможности гарантировать безопасность иностранным делегациям.

Это не предупреждение. Это признание,

– подчеркнула дипломатка.

Последствия массированной ночной атаки

В ночь на 17 сентября российская армия выпустила по территории Украины 157 ударных БПЛА, а также ракеты различных типов. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 131 вражеский беспилотник.

В Киеве в результате обстрела пострадали 19 человек, зафиксированы повреждения жилых домов, учебных заведений, административных зданий и объектов инфраструктуры.

Как уже сообщалось на нашем сайте, в результате удара в нескольких районах столицы временно возникали проблемы с водоснабжением.

Кроме того, 13 сентября захватчики нанесли удар по локомотиву вблизи польской границы, что в Укрзализныце расценили как вероятное покушение на поезд с европейскими дипломатами.