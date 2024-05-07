Не признаем выборы легитимными: во Франции объяснили присутствие своего посла на инаугурации Путина

На "инаугурацию" российского диктатора Владимира Путина прибыл посол Франции. При этом участие дипломата в этом действе не означает, что Франция считает избрание Путина легитимным или признает его.

Издание почилаетмя на источник французской дипломатии. По словам чиновника, Франция понимает и осудит репрессии, в которых проходили эти выборы.

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"Францию на церемонии будет представлять наш посол в России. Напоминаю, что Франция приняла к сведению результаты президентских выборов в России 18 марта, строго осуждая контекст репрессий, в котором они проходили, лишая избирателей реального выбора", – отметил источник.

У нас есть посольство в Москве

Также Франция осуждает организацию так называемых выборов на незаконно временно оккупированных территориях Украины, ведь это является нарушением международного права и Устава ООН.

Участие нашего посла не означает, что мы считаем избрание Путина легитимным или что мы "признаем" его. Это означает лишь то, что у нас есть посольство в Москве,

- добавил источник.

Что этому предшествовало