Не признаем выборы легитимными: во Франции объяснили присутствие своего посла на инаугурации Путина
На "инаугурацию" российского диктатора Владимира Путина прибыл посол Франции. При этом участие дипломата в этом действе не означает, что Франция считает избрание Путина легитимным или признает его.
Издание почилаетмя на источник французской дипломатии. По словам чиновника, Франция понимает и осудит репрессии, в которых проходили эти выборы.
Смотрите также "Инаугурация" Путина: кто приедет на шабаш российского диктатора, а кто его "продинамит"
"Францию на церемонии будет представлять наш посол в России. Напоминаю, что Франция приняла к сведению результаты президентских выборов в России 18 марта, строго осуждая контекст репрессий, в котором они проходили, лишая избирателей реального выбора", – отметил источник.
У нас есть посольство в Москве
Также Франция осуждает организацию так называемых выборов на незаконно временно оккупированных территориях Украины, ведь это является нарушением международного права и Устава ООН.
Участие нашего посла не означает, что мы считаем избрание Путина легитимным или что мы "признаем" его. Это означает лишь то, что у нас есть посольство в Москве,
- добавил источник.
Что этому предшествовало
- Предварительно Reuters со ссылкой на представителей европейской и французской дипломатии сообщило, что на "инаугурации" в России Владимира Путина 7 мая будет представитель Франции.
- Действующий посол Франции в России – Пьер Леви.